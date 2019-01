Weißes Haus: Brief von Kim Jong-un an Trump übermittelt

Photo : KBS News

Das Weiße Haus hat bekannt gegeben, dass US-Präsident Donald Trump ein Schreiben von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erhalten hatte.Das Weiße Haus machte am Samstag (Ortszeit) mit der Veröffentlichung eines Fotos bekannt, dass Kim Yong-chol, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, am Freitag das Schreiben an Trump überreicht hatte. Auf einem weiteren Foto ist ein Treffen zwischen Trump und Kim sowie dessen Begleitung im Weißen Haus zu sehen.Trump teilte nach dem Treffen mit, dass für sein zweites Treffen mit Kim Jong-un ein Land ausgesucht worden sei. Der Schauplatz werde später bekannt gegeben.US-Außenminister Mike Pompeo sagte unterdessen am Freitag in einem Interview bezüglich der Denuklearisierung Nordkoreas, dass die Zusagen nun umgesetzt werden müssten.Nordkorea stoppte zwar seine Atom- und Raketentests. Jedoch besteht der Verdacht, dass das Land weiter an der nuklearen Aufrüstung arbeitet.Die US-Zeitung „New York Times“ schrieb unter Berufung auf Nordkorea-Experten in den USA, es blieben weiter schwierige Probleme bestehen, nämlich die Inspektion und Verifikation, auch wenn Nordkorea der Einfrierung der Produktion von Atomwaffen zustimmen würde.