Passagierzahl an Terminal 2 von Flughafen Incheon erreicht 19 Millionen binnen einem Jahr

Photo : YONHAP News

Der Terminal 2 am Internationalen Flughafen Incheon hat ein Jahr nach der Eröffnung bei der Passagierzahl die Marke von 19 Millionen geknackt.Laut dem Flughafenbetreiber nutzten seit dem 18. Januar letzten Jahres bis 17. Januar dieses Jahres 19 Millionen und 93.392 Fluggäste den neuen Terminal. Das entspricht etwa 28 Prozent der gesamten Passagierzahl an dem Flughafen.Die gesamte Passagierzahl stieg um 9,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 68,38 Millionen.Die Kapazität des Flughafens wuchs nach der Eröffnung des Terminals 2 von 54 Millionen Fluggästen im Jahr auf 72 Millionen. Gleichzeitig schrumpfte die Zeit, die die Passagiere bis zur Ausreise benötigen, um vier Minuten im Schnitt auf 37 Minuten am Terminal 1. Am Terminal 2 sind es im Schnitt 31 Minuten.