Halbleiterexporte im bisherigen Jahresverlauf um 28,8 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die Halbleiterexporte sind vom 1. bis 20. Januar um 28,8 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen.Nach Angaben der Zollbehörde betrug das Exportvolumen in diesem Zeitraum 25,7 Milliarden Dollar. Das sind 14,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Neben Halbleitern wurde auch bei Ölprodukten ud Schiffen ein Exportrückgang verbucht. Das Volumen schrumpfte jeweils um 24 und 40,5 Prozent.Demnach gilt es als möglich, dass das Exportvolumen den zweiten Monat in Folge schrumpft.Das Importvolumen bis 20. Januar sank um 9,5 Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar. In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 1,6 Milliarden Dollar verbucht.