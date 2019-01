Chefdiplomaten Südkoreas und der USA sprechen über Nordkorea und Kosten der Truppenstationierung

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr US-amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo haben über Nordkorea und die bilaterale Allianz gesprochen.Das Außenministerium in Seoul teilte am Montag mit, dass beide am Telefon über das Ergebnis des Besuchs einer hochrangigen nordkoreanischen Delegation in Washington gesprochen hätten.Die USA hatten im Anschluss an Gespräche mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol bekannt gegeben, dass ein zweiter Gipfel Ende Februar stattfinden werde.Angesichts des in die Wege geleiteten zweiten Spitzentreffens vereinbarten die Außenminister eine Zusammenarbeit, um die Erfüllung der Versprechen beim historischen USA-Nordkorea-Gipfel im Juni letzten Jahres sicherzustellen.Hinsichtlich der laufenden Gespräche über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Truppen in Südkorea beschlossen Kang und Pompeo, eine frühe Einigung anstreben zu wollen. Diese solle auf der Grundlage der Allianz vernünftig und für beide Seiten akzeptabel sein.