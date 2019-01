Wirtschaft Regierung diskutiert über Maßnahmen wegen Exportrückgangs

Angesichts des zweistelligen Rückgangs des Exportvolumens im neuen Jahr will die Regierung die Exportindustrie aktiv unterstützen.



Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie der Koreanische Handelsverband KITA hielten am Montag eine Sitzung von Vertretern von Regierung und Zivilsektor zur Exportstrategie ab. Dabei wurden Meinungen von Exporteuren angehört und Maßnahmen für deren Unterstützung diskutiert.



Es wurde beschlossen, dass die Büros der Koreanischen Behörde für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) im Ausland in den jeweiligen Zonen Projekte für eine zehnprozentige Exportsteigerung durchführen. Die Handelsattachés bei diplomatischen Vertretungen im Ausland werden die Ankurbelung der Exporte unterstützen. Handelsunternehmen werden aussichtsreiche Exportprodukte und Geschäftsbereiche ermitteln.



Vertreter von Unternehmen wie Hyundai Motor und Posco äußerten bei der Sitzung die Meinung, dass vereinfachte Verfahren, eine bessere Unterstützung des Exportmarketings und eine weitere Senkung der Ausfuhrzölle erforderlich seien.



Das Ressort wird kurzfristige Maßnahmen zur Aktivierung der Exporte ergreifen, darunter ein für zwei Monate geltender höherer Versicherungsschutz für Handelsunternehmen, die in wichtige und neue Märkte vorstoßen wollen.