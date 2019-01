Nordkorea und USA schließen Verhandlungen auf Arbeitsebene ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea und die USA haben am Montag (Ortszeit) ihre Verhandlungen auf Arbeitsebene in Schweden zur Vorbereitung eines zweiten Spitzentreffens zwischen ihren Staatschefs abgeschlossen.Stephen Biegun, Sonderbeauftragter für Nordkorea im US-Außenministerium, und die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui trafen an einer Erholungsanlage nahe Stockholm drei Tage lang zu Gesprächen zusammen.Wie verlautete, habe eine südkoreanische Delegation unter Leitung von Nuklearunterhändler Lee Do-hoon an den Verhandlungen teilgenommen und als Vermittler fungiert.Die drei Seiten sprachen laut Berichten bei bilateralen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA und zwischen beiden Koreas sowie bei trilateralen Gesprächen offen miteinander. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob ein Durchbruch für Verhandlungen über Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung und korrespondierende Maßnahmen der USA bei ihrem zweiten Gipfel herbeigeführt wurde.Nordkorea und die USA hätten sich geeinigt, noch vor dem zweiten Spitzentreffen im Februar weitere Verhandlungen zu führen, hieß es außerdem.Ein Sprecher des schwedischen Außenministeriums sagte laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass zu verschiedenen Themen betreffend die Situation auf der koreanischen Halbinsel wie Vertrauensaufbau, Wirtschaftsentwicklung und langfristige Kooperation konstruktive Gespräche geführt worden seien.