Nationales Anteil der Ausländer erreicht 4,6 Prozent der Bevölkerung Südkoreas

Die Zahl der in Südkorea wohnenden Ausländer ist letztes Jahr das zweite Jahr in Folge gestiegen.



Nach Angaben des Justizministeriums am Montag waren es im vergangenen Jahr 2,36 Millionen. Der Anteil der Ausländer erreicht somit 4,6 Prozent der Einwohnerzahl Südkoreas.



Die größte Gruppe bilden Chinesen mit 1,07 Millionen. Ihr Anteil beträgt 45,2 Prozent an allen Ausländern.



Dahinter folgen Thailänder mit 198.000 Personen (8,4 Prozent), Vietnamesen mit 197.000 (8,3 Prozent) und US-Amerikaner mit 151.000 (6,4 Prozent).



Die Zahl der Heiratsmigrantinnen und -migranten beträgt 159.000 und liegt bei 6,7 Prozent aller Ausländer.



60 Prozent der Ausländer halten sich weniger als drei Jahre in Südkorea auf.