Internationales Forscher untermauern Behauptung über geheime Raketenstützpunkte in Nordkorea

Forscher der US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) haben weitere Details zu ihrer Behauptung veröffentlicht, nach der Nordkorea geheime Raketenstützpunkte betreibe.



In einem Artikel für die Website des CSIS zum Thema koreanische Wiedervereinigung "Beyond Parallel" wird von 20 bislang unbekannten Stätten gesprochen, an denen weiterhin am ballistischen Raketenprogramm gearbeitet werde.



In dem Bericht gehen die Forscher vor allem auf die Sino-ri Raketenbasis ein, die 212 Kilometer nördlich der Demilitarisierten Zone liege. Dort befinde sich laut Angaben in dem Bericht das Hauptquartier der Brigade der Strategischen Raketenstreitkräfte der nordkoreanischen Volksarmee.



Der Standort ist jedoch keine Neuentdeckung, da bereits südkoreanische Medien darüber berichtet hatten.



Im November hatte die Denkfabrik erklärt, 13 von schätzungsweise 20 nicht öffentlich bekannt gemachten Raketenbasen in Nordkorea entdeckt zu haben. Damals wurden zahlreiche Details zur Sakkanmol-Basis veröffentlicht, die Südkorea am nächsten liegt.