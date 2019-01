Südkorea weist Chinas Behauptung über verbesserte Luftqualität zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Chinas Behauptung über eine verbesserte Luftqualität zurückgewiesen.Ein hoher Beamter des Umweltministeriums sagte am Montag, es sei Allgemeinwissen, dass wegen von West nach Nord ziehenden Strömungen Südkoreas atmosphärische Bedingungen im Herbst und Winter in erheblicher Weise von China beeinflusst würden.Obwohl China behaupte, dass sich die Luftqualität verbessert habe, seien die Feinstaubwerte dort noch erheblich höher als in Südkorea. In Seoul würden im Jahresdurchschnitt Werte von 23 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, in Peking von 51 Mikrogramm pro Kubikmeter.Ein Beamter des chinesischen Umweltministeriums hatte Südkorea am Montag geraten, sich auf eigene Maßnahmen für eine bessere Luftqualität zu konzentrieren, anstatt China die Schuld zuzuschieben.Zwischen 2013 und 2018 habe China die Menge der Luftschadstoffe um mehr als 40 Prozent reduziert. In Südkorea hingegen sei die Luftqualität unverändert oder habe sich sogar verschlechtert, erläuterte der Beamte.Südkorea will bei einer dreitägigen Sitzung zur Kooperation im Umweltbereich, die heute in Seoul beginnt, überzeugende Argumente gegen Chinas Behauptung vorbringen.