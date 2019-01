Regierung legt Maßnahmen zur Stabilisierung von Lebensunterhalt vor Mond-Neujahr vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung will zur Preisstabilisierung im Vorfeld des Mond-Neujahrs das Angebot an 15 saisonal viel gefragten Waren um das bis zu 2,8-Fache steigern.Märkte für den direkten Handel zwischen Produzenten und Verbrauchern sowie Sonderverkaufsstellen werden erweitert. Auch werden Rabattangebote für Geschenksets angestrebt.Entsprechende Maßnahmen zur Stabilisierung des Lebensunterhalts zum Mond-Neujahr beschlossen Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt bei ihrer ersten hochrangigen Diskussion nach dem Personalwechsel im Präsidialamt.Für Fahrten in die Heimat werden Autos vom 4. Februar, dem Vortag des Mond-Neujahrs, bis 6. Februar von der Autobahn-Maut befreit.Die Regierung will insgesamt 33 Billionen Won (29 Milliarden Dollar) für Kredite an und Bürgschaften für kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinunternehmer zur Verfügung stellen. Neun Regionen, die von einer Beschäftigungs- oder Industriekrise betroffen sind, werden Personalkosten für 10.000 Beschäftigte in öffentlichen kurzfristigen Arbeitsprojekten bereitgestellt.Für die diesjährigen Maßnahmen zur Stabilisierung des Lebensunterhalts zum Mond-Neujahr werden 35,2 Billionen Won (31 Milliarden Dollar) eingesetzt, damit sechs Billionen Won mehr als im Vorjahr.