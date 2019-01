Nationales Menschenrechtskommission will Sonderuntersuchungsteam wegen Gewalt im Sportbereich bilden

Die Nationale Menschenrechtskommission will ein Sonderuntersuchungsteam zur vollständigen Ausrottung von Gewalt und sexueller Gewalt im Sportbereich gründen.



Einen entsprechenden Plan teilte die Chefin der Kommission, Choi Young-ae, auf einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Hintergrund sind jüngste Enthüllungen der Fälle von Gewalt und sexueller Gewalt im Sportbereich.



In das Team werden auch Beamte der Behörden wie Bildungsministerium, Kultur- und Sportministerium sowie Gleichstellungsministerium entsandt. Das Team wird ein Jahr lang Untersuchungen durchführen und an der Verbesserung von Systemen arbeiten.



Das Untersuchungsteam will zunächst die Sportarten wie Eislaufen und Judo, in denen entsprechende Gewaltfälle gemeldet wurden, unter die Lupe nehmen und eine Lageüberprüfung im bisher größten Umfang durchführen.