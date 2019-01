Umfrage bei Ausländern: 80,3 Prozent haben positives Bild von Südkorea

Photo : YONHAP News

Nach dem Ergebnis einer Umfrage haben vier von fünf Ausländern ein positives Bild von Südkorea.Die Online-Umfrage bei Ausländern im Ausland sowie Einwohnern in Südkorea hatte der Koreanische Kultur- und Informationsdienst des Kulturministeriums durchgeführt. 8.000 Personen in 16 Ländern hatten die Fragen beantwortet.80,3 Prozent hatten demnach ein positives Bild von Südkorea, davon attestierten 35 Prozent der Befragten Südkorea ein "sehr gutes" Image.Von den südkoreanischen Umfrageteilnehmern schätzten 54,4 Prozent ihr Land positiv ein.Von den Umfrageteilnehmern in Südostasien, Lateinamerika und Russland gaben über 90 Prozent an, Südkorea positiv einzuschätzen. Lediglich 20 Prozent der japanischen Befragten betrachteten ihren Nachbarn positiv.Die meisten Befragten, und zwar 40 Prozent, nannten die koreanische Küche als prägendstes Element des Landesimages. Dahinter folgten Kultur mit 19,1 Prozent und Kosmetik- und Schönheitsprodukte mit 14,2 Prozent.Als Bereiche, in denen die Befragten am häufigsten mit Südkorea in Kontakt kommen, nannten 36,2 Prozent die moderne Kultur, gefolgt von der Wirtschaft mit 18,1 Prozent und Sicherheit mit 17,8 Prozent.