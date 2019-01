USA fordern Anhebung von Südkoreas Anteil an Verteidigungskosten um 400 Milliarden Won

Photo : KBS News

Die USA haben laut Informationen Südkorea aufgefordert, seinen Beitrag für die Stationierungskosten der US-Truppen in Korea um das 1,5-Fache zu erhöhen.Die USA verlangten bei den Verhandlungen die Anhebung auf etwa 1,4 Billionen Won (1,2 Milliarden Dollar). Südkorea zahlte letztes Jahr 960 Milliarden Won (850 Millionen Dollar).Der Fraktionschef der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Hong Young-pyo, sagte bei einer Fraktionssitzung am Dienstag, beide Seiten könnten angesichts der Forderung der USA von mehr als 1,4 Billionen Won kaum eine Einigung erzielen.Die südkoreanische Regierung teilte die Position mit, Washingtons Forderung nicht akzeptieren zu können. Daraufhin schlugen die USA vor, den Anteil weniger stark anzuheben und stattdessen die Verhandlungsfrist zu verkürzen. Laut einer diplomatischen Quelle besuchte der US-Botschafter in Seoul, Harry Harris, Ende letzten Jahres das Präsidialamt und schlug vor, Südkoreas Beitrag auf eine Milliarde Dollar anzuheben und jedes Jahr neu zu verhandeln.Wie verlautete, habe Seoul den Vorschlag nicht akzeptiert. Südkorea habe dann vorgeschlagen, seinen Beitrag auf eine Billion Won (884 Millionen Dollar) zu erhöhen und wie bisher alle fünf Jahre neu zu verhandeln.