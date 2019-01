Außenministertreffen zwischen Südkorea und Japan am Rande von WWF-Tagung in Davos

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha kommt am Mittwoch (Ortszeit) am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos mit ihrem japanischen Amtskollegen Taro Kono zu bilateralen Gesprächen zusammen.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob beide Diplomaten über anstehende Angelegenheiten in den bilateralen Beziehungen wie südkoreanische Gerichtsurteile zur Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit diskutieren werden.Es ist das erste Treffen zwischen Kang und Kono, nachdem das Oberste Gericht in Südkorea Ende Oktober geurteilt hatte, dass ein japanisches Unternehmen frühere Zwangsarbeiter entschädigen müsse.Kang wird am Mittwoch an einer Sitzung über den geopolitischen Ausblick teilnehmen. Sie wird mit den Außenministern Japans, Kanadas und Singapurs über geopolitische Themen sprechen, die die Weltwirtschaft beeinflussen würden.Am Donnerstag wird Kang einer Mittagsrunde mit führenden Personen der Weltwirtschaft hinter verschlossenen Türen beiwohnen. Am Freitag wird sie bei einer Sitzung über Fragen der koreanischen Halbinsel hinter verschlossenen Türen präsentieren, wie Südkorea den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel vorantreiben will.Am Rande des Forums führt Kang auch mit den Außenministern Äthiopiens, Kanadas, Brasiliens und Iraks bilaterale Gespräche.