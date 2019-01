Gremium für gesellschaftlichen Dialog über Taxi- und Mitfahrdienste ins Leben gerufen

Photo : KBS News

Die Regierung, die Regierungspartei sowie die Taxi- und Mitfahrdienstbranche haben am Dienstag ein Gremium für einen gesellschaftlichen Dialog gebildet.Damit wollen sie den Konflikt wegen der Einführung eines Mitfahrdienstes von Kakao Mobility, welche die Taxibranche kategorisch ablehnt, durch Dialog bewältigen.Regierung und Regierungspartei wollen durch das sogenannte Organ für einen sozialen Kompromiss zuerst Verbesserungen der Arbeitsbedingungen von Taxifahrern anstreben.Auf Mitfahrdienste kann jedoch trotz des Widerstands der Taxibranche nicht verzichtet werden, da sie als Innovationsindustrie betrachtet werden. Das Regierungslager will daher eine Begrenzung der Betriebszeiten der Mitfahrdienste vorschlagen.Nach dem gültigen Gesetz sind lediglich im Berufsverkehr am Morgen und Abend Mitfahrdienste erlaubt. Das Regierungslager zeigt sich bereit, die Forderung der Taxibranche über die Zeitspanne zum Teil zu akzeptieren.