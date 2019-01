Photo : KBS News

Der Film „Wusang“ (Idol) von Regisseur Lee Su-jin ist zu den 69. Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Der Streifen mit Han Suk-kyu und Sol Kyung-gu als Hauptdarsteller wird im Panorama-Programm, einer Kategorie außerhalb des Wettbewerbs, aufgeführt.Der Film wird noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.Regisseur Lee gewann mit seinem letzten Film „Han Gong-ju“ verschiedene Preise bei Filmfestivals in Südkorea und im Ausland.