Wetteramt experimentiert im Westmeer mit künstlichem Regen

Photo : YONHAP News

Das Wetteramt will am kommenden Freitag über dem Westmeer ein Experiment mit künstlichem Regen durchführen.Mit dem Versuch werde überprüft, inwieweit Regen zur Reduzierung von Feinstaubkonzentrationen beitragen kann, erläuterte die Behörde.Dabei werden mit einem Flugzeug künstliche Wolkenkerne über Wolken verstreut, um diese zum Abregnen zu bringen.Es ist der erste Versuch dieser Art über dem Meer. Bisher unternahm das Wetteramt über dem Binnenland in den Provinzen Gangwon und Gyeonggi Experimente mit künstlichem Regen.