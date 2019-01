Nationales 1,4 von 100.000 mit Direktflügen Einreisenden bringen Infektionskrankheiten ins Land

Das ging aus einem Bericht der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention hervor. Laut dem Bericht reisten insgesamt 529 an Infektionskrankheiten erkrankte In- und Ausländer im Jahr 2017 nach Südkorea ein. Das entspricht 1,36 pro 100.000 Personen, die mit Direktflügen einreisten.



415 Personen besuchten Asien vor der Einreise. Dahinter folgten Afrika mit 80 Personen, Amerika mit 15 und Europa mit zehn. Fünf Personen reisten aus dem Nahen Osten ein.



Nach Ländern betrachtet machten die Philippinen mit 112 Personen den größten Anteil aus, gefolgt von Vietnam, Thailand und Indien.



Das Denguefieber hatte an den eingeschleppten Krankheiten einen Anteil von 32,4 Prozent, Malaria von 15 Prozent.