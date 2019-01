Südkoreas private Verschuldung wächst weltweit am zweitschnellsten

Photo : KBS News

Südkoreas Haushaltsschulden sind in Hinsicht auf das Volumen und das Zuwachstempo alarmierend.Nach Angaben des globalen Forschungs- und Analyseunternehmens Oxford Economics am Montag (Ortszeit) erreichen die privaten Schulden in Südkorea fast 100 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts.Damit verzeichnete Südkorea den drittgrößten Anteil unter 28 untersuchten Ländern. Australien lag mit über 120 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Kanada mit etwa 100 Prozent.Südkoreas Anteil der Haushaltsschulden am BIP wuchs in den letzten fünf Jahren um etwa 15 Prozentpunkte. Das entspricht dem zweitschnellsten Zuwachs hinter China, das 18 Prozentpunkte verbuchte.Angesichts der Tatsache, dass der Anteil der privaten Verschuldung am BIP 65 bis 85 Prozent übertrifft und dieser in fünf Jahren um mehr als sieben Prozentpunkte stieg, stufte Oxford Economics Südkorea, Australien und Kanada als Länder mit dem höchsten Risiko ein.