Pompeo erwartet wichtigen Fortschritt mit Nordkorea

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo erwartet einen wichtigen Fortschritt mit Nordkorea.Er hoffe, auf dem Weg zur Denuklearisierung Nordkoreas bis Ende kommenden Monats eine "gute Markierung" zu sehen.Das sagte der Chefdiplomat am Dienstag, als er per Satellit dem Weltwirtschaftsforum in Davos zugeschaltet war.Der letztwöchige Besuch von Kim Yong-chol, einem engen Vertrauten des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, habe weitere Fortschritte in den Diskussionen ergeben. Auch bei den Arbeitsgesprächen über das Wochenende in Schweden habe es einen Fortschritt gegeben.Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun und sein nordkoreanisches Gegenüber hätten über einige der komplizierten Themen diskutiert, die von den beiden Spitzen bei ihrem Gipfel im Juni in Singapur entwickelt worden seien, sagte Pompeo weiter.