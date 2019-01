Südkorea steht nach 2:1 über Bahrain im Viertelfinale der Fußball-Asienmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat das Viertelfinale der Fußball-Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten erreicht.Die Mannschaft setzte sich am Dienstag gegen Bahrain mit 2:1 durch.Stürmer Hwang Hee-chan hatte die Mannschaft im Rashid-Stadion in Dubai in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit gelang Bahrain der Ausgleich, ehe Abwehrspieler Kim Jin-su in der 17. Minute der Verlängerung per Kopf zum 2:1 traf.Im Viertelfinale trifft Südkorea am Freitag auf Katar, das am Dienstag mit einem 1:0 über Irak weiterkam.Südkorea hofft auf den ersten Titelgewinn bei der Fußball-Asienmeisterschaft seit 59 Jahren.