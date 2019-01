Wirtschaft Südkoreas Börse gelingt Erholung

Südkoreas Börse ist am Mittwoch eine Erholung gelungen.



Der Hauptindex Kospi gewann 0,47 Prozent auf 2.127,78 Zähler.



Grund für die gute Stimmung an der Börse waren die jüngsten Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen Washington und Peking. Laut Analysten habe dies die Sorgen der Anleger verringert.



Der Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Larry Kudlow, hatte Berichte dementiert, nach denen vorbereitende Gespräche mit chinesischen Beamten abgesagt worden seien.



Die jüngste Entwicklung habe die Anlegerlaune beeinflusst, eine klare Richtung gebe es aber nicht, sagte Jeong Dai von Meritz Securities. Institutionelle Anleger hätten offenbar unterbewertete Aktien gekauft, die im Zuge des jüngsten Rückgangs an der Börse verloren hätten, fügte der Experte hinzu.