KCNA: Kim Jong-un äußert große Zufriedenheit mit Trumps Schreiben

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat große Zufriedenheit mit einem Schreiben von US-Präsident Donald Trump geäußert.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Kim habe am Mittwoch eine hochrangige Delegation unter Leitung von Kim Yong-chol, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei getroffen, die letzte Woche Washington besucht hatte. Diese habe ihm über die Ergebnisse der Diskussionen mit dem US-Präsidenten über einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel berichtet, hieß es.Kim Yong-chol habe dem Vorsitzenden Kim einen persönlichen Brief Trumps überreicht. Kim habe gesagt, er werde der positiven Denkweise von Präsident Trump vertrauen und mit Geduld und Wohlwollen abwarten. Nordkorea und die USA würden gemeinsam Schritt für Schritt in Richtung des Ziels gehen, hieß es weiter.