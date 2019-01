Früherer Staatsanwalt wegen Amtsmissbrauchs zu Haftstrafe verurteilt

Photo : YONHAP News

Ein früherer leitender Staatsanwalt ist wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs gegenüber einer Staatsanwältin zu einer Haftstrafe verurteilt worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral verurteilte am Mittwoch Ahn Tae-geun zu zwei Jahren Haft, dieser wurde nach der Urteilsverkündung in Haft genommen.Staatsanwältin Seo Ji-hyun hatte im vergangenen Januar enthüllt, dass Ahn sie im Oktober 2010 sexuell belästigt habe. Seo hatte Ahn zudem vorgeworfen, sein Amt missbraucht zu haben und sie ungerecht in ein lokales Büro versetzt zu haben, nachdem das Gerücht über die sexuelle Belästigung in Umlauf gebracht worden war. Damals war Ahn Generaldirektor des Büros für Strafsachen im Justizministerium gewesen, der für Personalentscheidungen bei der Staatsanwaltschaft zuständig ist.Die Staatsanwaltschaft klagte Ahn lediglich wegen Amtsmissbrauchs an, da die Verjährungsfrist wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung bereits abgelaufen war.Zur Begründung des Urteils hieß es, dass Ahn dem Opfer eine kaum heilbare psychische Verletzung zugefügt habe.