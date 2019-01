Südkorea ist drittgrößter Abnehmer US-amerikanischer Waffen

Photo : YONHAP News

Südkorea ist in den letzten zehn Jahren weltweit der drittgrößte Abnehmer von US-amerikanischen Waffen gewesen.Das ging aus dem Jahrbuch 2018 zum globalen Rüstungsmarkt hervor, das die Verteidigungsbehörde für Technologie und Qualität veröffentlichte.Laut dem Bericht verkauften die USA im Zeitraum von 2008 bis 2017 Waffen im Wert von 10,63 Milliarden Dollar an Saudi-Arabien, damit so viele wie an kein anderes Land. Australien kaufte amerikanische Waffen im Wert von 7,27 Milliarden Dollar. Dahinter folgten Südkorea mit 6,73 Milliarden Dollar und die Vereinigten Arabischen Emirate mit 6,7 Milliarden Dollar. Japan landete mit 3,75 Milliarden Dollar auf Platz sieben.Die Waffenexporte der USA nach Südkorea in den letzten zehn Jahren betrugen umgerechnet rund 7,6 Billionen Won und entsprechen 16 Prozent des diesjährigen Verteidigungshaushalts in Höhe von 46 Billionen Won.Südkorea lag im Zeitraum von 2013 bis 2017 an 13. Stelle unter den 40 größten Abnehmern konventioneller Waffen in der Welt. Zu den größten Lieferanten für das Land zählen die USA mit 53 Prozent Anteil, Deutschland mit 36 Prozent und Israel mit 4,6 Prozent.Im selben Zeitraum rangierte Südkorea auf Platz zwölf unter den 25 größten Exporteuren konventioneller Waffen. Seine wichtigsten Abnehmer waren Indonesien (26 Prozent Anteil), Irak (24 Prozent) und die Philippinen (elf Prozent).