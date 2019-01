Zahl der Männer in Elternzeit um 47 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Männer im Vaterschaftsurlaub ist letztes Jahr um fast 50 Prozent gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit am Mittwoch bezogen 17.662 Männer im Zivilsektor im vergangenen Jahr Leistungen wegen der Elternzeit. Das seien 46,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.10.355 in Elternzeit befindliche Männer sind Beschäftigte bei Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern. Das sind 37,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 2.411 Männer arbeiten für Unternehmen mit 100 bis 300 Mitarbeitern, damit wurde ein Zuwachs von 79,6 Prozent verzeichnet. 1.750 Personen sind bei Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern beschäftigt, die entsprechende Zahl wuchs um 59,5 Prozent.Das Arbeitsministerium teilte mit, dass auch bei mittelgroßen und kleinen Betrieben mit weniger als 300 Mitarbeitern immer mehr Männer Elternzeit in Anspruch nähmen.Der Anteil der Beschäftigten bei Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern an allen Männern im Vaterschaftsurlaub sank von 62,4 Prozent im Vorjahr auf 58,5 Prozent.Die gesamte Zahl der in Elternzeit befindlichen Frauen und Männer im Zivilsektor stieg um 10,1 Prozent auf 99.199 im vergangenen Jahr.