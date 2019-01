Berühmter Investor: Vereinigtes Korea wird das aufregendste Land

Photo : YONHAP News

Die wiedervereinigte koreanische Halbinsel wird nach Einschätzung eines berühmten Investors für zwei Jahrzehnte das aufregendste Land sein.Diese Einschätzung teilte Jim Rogers in einem KBS-Programm am Mittwoch mit. Süd- und Nordkorea stünden vor einer riesigen Gelegenheit, er möchte in Nordkorea investieren.Nordkorea sei jetzt das, was China 1981 gewesen sei. Jeder wolle einen Wandel, Nordkorea wolle eine Wiedervereinigung und sei zu Veränderungen bereit, hieß es.Bezüglich der wirtschaftlichen Öffnung Nordkoreas hieß es, dass man Südkoreas Kapital sowie Managementtechnologie und Nordkoreas reiche Bodenschätze sowie billige und qualifizierte Arbeitskräfte nutzen könne. Da alles in Nordkorea preiswert sei, sei auch das Investitionsrisiko gering, betonte er.Rogers gilt als einer der drei größten Investoren der Welt. Er hatte zuletzt verstärkt Interesse an Investitionen in Nordkorea gezeigt.