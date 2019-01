Seoul veröffentlicht Fotos als Beweis für bedrohliches Flugmanöver japanischen Aufklärers

Photo : KBS

Südkorea hat mehrere Fotos als Beweis für ein bedrohliches Flugmanöver durch ein japanisches Militärflugzeug veröffentlicht.Der Vereinigte Generalstab veröffentlichte am Donnerstag fünf Fotos, darunter zwei Aufnahmen mit Infrarotkameras des Zerstörers Daejoyeong, ein Bild aus einer Aufnahme mit einem Camcorder und zwei Fotos aus Radarmitschnitten zu Bewegungen des japanischen Aufklärers vom Typ P-3.Nach Angaben des Generalstabs sei das Flugzeug der japanischen maritimen Selbstverteidigungskräfte am Mittwochnachmittag etwa 540 Meter entfernt von einem südkoreanischen Zerstörer in einer Höhe von 60 bis 70 Metern geflogen.Die Besatzung des Zerstörers habe rund 20 Warnmeldungen abgesetzt, nach denen das Flugzeug dem Schiff zu nahe komme. Auch wurde vor Selbstverteidigungsmaßnahmen gewarnt, sollte das Flugzeug noch näher kommen.Ohne auf die Warnungen per Funk zu reagieren, habe das japanische Flugzeug das südkoreanische Schiff einmal umkreist.Südkoreas Streitkräfte hatten ihre Richtlinien für die Selbstverteidigung geändert, nachdem ein japanisches Militärflugzeug vom Typ P-1 im letzten Monat einen bedrohlichen Tiefflug nahe dem Zerstörer Gwanggaeto der Große über dem Ostmeer unternommen hatte.Nach den Richtlinien muss zunächst eine mündliche Warnung erfolgen. Der nächste Schritt ist die Aktivierung des Feuerleitradars, gefolgt von Warnschüssen und der Mobilisierung von Waffen.