Internationales Tokio will auf Seouls Protest wegen bedrohlichen Flugmanövern nicht reagieren

Die japanische Regierung will auf Südkoreas Protest wegen des Vorwurfs bedrohlicher Flugmanöver von japanischen Aufklärungsflugzeugen nicht reagieren.



Das sagte Japans Außenminister Taro Kono laut Berichten am Mittwoch im Gespräch mit seiner Amtskollegin Kang Kyung-wha am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.



Beide waren dort zu einem Gespräch hinter verschlossenen Türen zusammengekommen.



Als Kang Bedauern über drei Fälle von Flügen japanischer Militärflugzeuge nahe südkoreanischen Kriegsschiffen in diesem Monat äußerte, habe Kono die Vorfälle geleugnet. Ihm sei nicht bekannt, dass solche Flüge stattgefunden hätten, soll der Chefdiplomat gesagt haben.



Er äußerte seinerseits Bedauern darüber, dass Südkorea die Vorwürfe öffentlich mache und rief Seoul dazu auf, bei seiner Reaktion einen kühlen Kopf zu bewahren.



Wie das südkoreanische Außenministerium berichtete, habe Kono weiter gesagt, dass es nicht wünschenswert sei, wenn eine technische Frage zu einer umstrittenen politischen Frage werde. Er habe außerdem die Notwendigkeit betont, die Angelegenheit bei Gesprächen auf Arbeitsebene zu klären.