Moskau äußert Unterstützung für Verhandlungen zwischen Nordkorea und USA

Photo : YONHAP News

Russland hat seine Unterstützung für Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA zum Ausdruck gebracht.Russland hoffe, dass die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA erfolgreich sein würden, sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag (Ortszeit) in einem Medieninterview. Russland wolle durch Kontakte mit allen beteiligten Ländern einen wichtigen Beitrag dafür leisten.Er deutete an, dass es in Bezug auf Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm Kontakte zwischen beteiligten Ländern hinter verschlossenen Türen gibt. Bald würden tiefgründige inoffizielle Diskussionen über Verhandlungen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel geführt, hieß es.Russland hatte bisher gefordert, als Reaktion auf den Stopp von Nuklear- und Raketentests und die Zerstörung einiger Atomanlagen durch Nordkorea die Sanktionen gegen das Land zu lockern.