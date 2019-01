Gesundheitsminister fordert Diskussion über Anhebung des Seniorenalters

Photo : YONHAP News

Der Minister für Gesundheit und Soziales, Park Neung-hoo, hat gesellschaftliche Diskussionen über eine schrittweise Anhebung der Altersgrenze für die Einstufung als Senioren auf 70 Jahre gefordert.Es sei an der Zeit, Diskussionen über die Anhebung der aktuellen Altersgrenze von 65 Jahren einzuleiten, sagte Park bei einem Seminar des präsidialen Komitees über alternde Gesellschaft und Bevölkerungspolitik am Donnerstag in Seoul.Die Ausgaben für die soziale Sicherung, darunter die Rentenleistungen, würden weiter steigen. Südkorea werde möglicherweise bereits 2025 eine überalterte Gesellschaft sein, in der mindestens 20 Prozent der Einwohner 65 Jahre oder älter sind. Es wäre spät oder der Schock wäre sehr groß, wenn erst dann Maßnahmen ausgearbeitet würden, betonte er.Sollte die Altersschwelle auf 70 Jahre angehoben werden, werde die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter um 4,24 Millionen zunehmen und der Anteil der Senioren um 8,4 Prozent sinken. Das werde sich positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken, hieß es.Park sagte, dass eine schrittweise Anhebung des Seniorenalters keine großen gesellschaftlichen Nebenwirkungen haben werde. Dabei nannte er die Anhebung des Rentenalters als Beispiel.Das Komitee zur alternden Gesellschaft und Bevölkerungspolitik will im Februar eine Arbeitsgruppe bilden, um gesellschaftliche Diskussionen über einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die überalterte Gesellschaft zu führen.