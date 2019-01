Trump kritisiert „Fake News“ über erfolglose Gespräche mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Medien kritisiert, die Fortschritte bei den Gesprächen mit Nordkorea nicht anerkennen.Die Fake News-Medien liebten es zu sagen, dass bei seinem ersten Gipfel mit Kim Jong-un so wenig geschehen sei, schrieb Trump auf Twitter. Das sei jedoch falsch.Innerhalb von nur 15 Monaten seien Beziehungen mit Nordkorea aufgebaut worden, Gefangene und Gebeine von Kriegsgefallenen seien heimgekehrt. Nordkorea habe keine Raketen abgefeuert und keinen Atomtest unternommen. Er erwarte bald ein weiteres gutes Treffen und großes Potenzial, hieß es weiter.Der Tweet wurde verfasst, nachdem am Donnerstag berichtet worden war, dass Nordkoreas Machthaber Kim große Zufriedenheit über die Ergebnisse des letzten Besuchs seiner Delegation in den USA geäußert habe.Die Staatschefs Nordkoreas und der USA ließen mit ihrem Briefwechsel eine positive Haltung zu Gesprächen erkennen. Das wird als Signal verstanden, die Skepsis über die Verhandlungen über Nordkoreas Denuklearisierung zu zerstreuen und die Dynamik für Gespräche aufrecht zu erhalten.