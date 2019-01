Außenministerin: Nordkorea sollte gegenüber USA konkrete Zusagen für Denuklearisierung machen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat betont, dass Nordkorea bei seinem zweiten Gipfel mit den USA konkrete Zusagen für die Denuklearisierung geben muss.Die entsprechende Äußerung machte Kang, die derzeit an der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos teilnimmt, in einem Interview mit Reuters am Donnerstag (Ortszeit).Sie erwarte, dass Nordkorea konkreten Umsetzungsmaßnahmen, darunter dem Abbau der Nuklearanlage in Yongbyon und der Zulassung internationaler Inspektionen, zustimmen werde, sagte sie.Kang bewertete die jüngsten Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA auf Arbeitsebene in Schweden als sehr zweckmäßig. Sollte Nordkorea schrittweise den Verzicht auf sein Atomprogramm umsetzen, müssten gleichzeitig korrespondierende Maßnahmen getroffen werden, unterstrich sie.