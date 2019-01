Außenministertreffen zwischen Südkorea und Irak

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha ist mit ihrem irakischen Amtskollegen Mohammed Ali al-Hakim zu einem Gespräch zusammengekommen.Bei dem Treffen am Donnerstag (Ortszeit) am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos sprachen beide Minister über Wege zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen.Kang sagte, sie hoffe, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Irak anlässlich der für nächste Woche vorgesehenen Entsendung eines Sondergesandten des Präsidenten in den Irak noch ausgebaut und entwickelt würden. Die südkoreanische Regierung will anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme von Beziehungen in diesem Jahr Han Byung-do als Sondergesandten zu einem Besuch vom 28. bis 30. Januar in den Irak schicken.Al-Hakim begrüßte den geplanten Besuch des Sondergesandten und äußerte die Hoffnung, dass der Austausch und die Kooperation zwischen beiden Ländern anlässlich des 30. Jubiläums weiter belebt werden.Kang bat um Iraks Interesse und Unterstützung, damit sich mehr koreanische Unternehmen an Projekten für dessen Wiederaufbau beteiligen können.Al-Hakim bewertete, dass koreanische Unternehmen eine große Rolle für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes gespielt hatten. Er sagte, dass die neue Regierung Iraks auf Spitzentechnologie, Bildung und Gesundheit den Schwerpunkt lege, und äußerte die Hoffnung auf die Erweiterung von Austausch und Kooperation mit Südkorea in diesen Bereichen.Kang erläuterte die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um eine vollständige Denuklearisierung und dauerhafte Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel und bat um Unterstützung. Ihr Ansprechpartner versprach eine stetige Unterstützung.