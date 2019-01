Asiatische Touristen in Seoul mit Myeongdong am zufriedensten – Europäer und US-Amerikaner mit Palästen

Photo : YONHAP News

Unter den Touristen in Seoul im Jahr 2017 haben Asiaten die größte Zufriedenheit mit Myeongdong, dem berühmten Einkaufsviertel, gezeigt, während Europäer und US-Amerikaner mit den Palästen am zufriedendsten waren.Die entsprechenden Untersuchungsergebnisse gab die Stadtverwaltung am Freitag bekannt. Die Studie beruht auf den Antworten von 9.942 Besuchern in Seoul, die sich an einer Umfrage durch die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) im Jahr 2017 beteiligten.Demnach sagten 30,9 Prozent der chinesischen Touristen in Seoul, dass Myeongdong sie am meisten zufriedenstelle. Unter den japanischen Besuchern rangierte ebenfalls Myeongdong mit 33 Prozent auf Platz eins.Für amerikanische Touristen waren alte Paläste mit 20,8 Prozent der zufriedenstellendste Ort. Bei den Touristen aus Europa kamen ebenfalls alte Paläste mit 21,1 Prozent am besten an.Die Touristen aus China, Japan und weiteren asiatischen Ländern nannten das Einkaufen als wichtigsten Grund für die Wahl Südkoreas als ihr Reiseziel. Bei den Amerikanern und Europäern war es der Besuch historischer und kultureller Stätten.