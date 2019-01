Wirtschaft Ministerium legt Maßnahmen für Beschäftigung von Oberschulabsolventen vor

Die Regierung will immer mehr Personen mit Oberschulabschluss als Beamte des neunten Rangs beschäftigen, um mehr gute Arbeitsplätze für Oberschulabsolventen zu schaffen.



In öffentlichen Institutionen wird eine Quote für die Beschäftigung von Oberschulabsolventen eingeführt.



Entsprechende Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung von Oberschulabsolventen legte das Bildungsministerium am Freitag vor.



Ziel ist, die Beschäftigungsquote bei den Absolventen der Berufsoberschulen von 50,6 Prozent im vergangenen Jahr auf 60 Prozent zu erhöhen.



Hierfür wird die Quote der Oberschulabsolventen bei der Beschäftigung regionaler Talente durch eine nationale Beamtenprüfung für den neunten Beamtenrang bis 2022 auf 20 Prozent, etwa 500 Personen gesteigert.