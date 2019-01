Internationales Deutschland, Schweiz und Schweden spenden dieses Jahr 2,3 Millionen Dollar für Nordkorea-Hilfe

Die Regierungen Deutschlands, der Schweiz und Schwedens haben im neuen Jahr insgesamt 2,3 Millionen Dollar für die humanitäre Hilfe für Nordkorea gespendet.



Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA).



Das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) der Vereinten Nationen teilte laut RFA mit, dass Deutschland in diesem Monat 363.000 Dollar für die Nordkorea-Hilfe gespendet habe. Die Schweiz habe 14,19 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, Schweden 499.000 Dollar.



Die deutsche Bundesregierung unterstütze das Projekt der deutschen Hilfsorganisation „Welthungershilfe“ für die Reduzierung der Folgen von Katastrophen in den Provinzen Pyongan und Gangwon.



Die schweizerische Regierung stellte für ein Projekt für die Beseitigung von Schäden durch Naturkatastrophen in Nordkorea rund 590.000 Dollar bereit. Für ein Projekt zur Ernährung von Kindern wurden etwa 44.000 Dollar gespendet, für ein Projekt auf dem Gebiet Wasser, Hygiene und Sauberkeit 790.000 Dollar.