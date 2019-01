Anzahl südkoreanischer Besucher in Japan auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Anzahl an japanischen Besuchern in Südkorea ist 2018 so schnell angestiegen wie seit neun Jahren nicht mehr. Gleichzeitig hat die Anzahl an südkoreanischen Touristen in Japan ein Rekordhoch erreicht.Laut am Samstag veröffentlichten Daten des Statistikamtes ist die Anzahl an japanischen Besuchern um 28,1 Prozent auf insgesamt 2,92 Millionen im Jahr 2018 angestiegen.Der Anstieg an südkoreanischen Besuchern nach Japan hingegen betrug zwar nur mehr 5,6 Prozent, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Mit einer Gesamtzahl von 7,53 Millionen befindet sich die absolute Anzahl an Touristen dennoch auf einem Rekordhoch seit Aufzeichnung der Daten im Jahr 2003.