Asien-Cup: Südkorea scheitert im Viertelfinale

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft ist am Freitag nach einer Niederlage gegen Katar im Viertelfinale der Asienmeisterschaft ausgeschieden.Den Siegtreffer zum 1:0 für Katar im Spiel in Abu Dhabi erzielte Abdelaziz Hatim in der 78. Minute.In der Folgeminute konnte Südkorea zunächst zwar ebenfalls einen Treffer erzielen. Jedoch wurde dieser wegen Abseits abgepfiffen. Ein anschließender Videobeweis änderte nichts an der Entscheidung.Die Niederlage gegen Katar war überraschend, da das arabische Emirat auf der Fifa-Rangliste nur auf Platz 93 rangiert. Das sind 40 Plätze hinter Südkorea.Es war nicht nur Südkoreas erste Niederlage im gesamten Turnier, sondern auch die erste Niederlage unter dem portugiesischen Trainer Paulo Bento.