Bolton: Erleichterung von Nordkorea-Sanktionen benötigt signifikante Schritte zur Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Zur Erleichterung von Sanktionen durch die USA muss Nordkorea laut einem ranghohen US-Beamten signifikante Schritte zur Denuklearisierung machen.Der Nationale Sicherheitsberater für US-Präsident Donald Trump, John Bolton, sagte in einem Interview der Zeitung "The Washington Times" am Freitag, Präsident Trump sei zur Aufhebung von Sanktionen bereit, wenn Nordkorea seine Aufrichtigkeit für den Verzicht auf dessen Nukleararsenal signalisieren würde.Was Washington von Nordkorea brauche, sei ein signifikantes Signal für eine strategische Entscheidung zur Denuklearsierung, betonte der Hardliner gegenüber Nordkorea.Bolton bekräftigte allerdings die bisherige Position, dass die internationale Front für Nordkorea-Sanktionen in der gegenwärtigen Phase nicht gelockert werden sollte.