Öl-Preisverfall abgebremst

Photo : YONHAP News

Die Benzin- und Dieselpreise sinken zwar die 12. Woche in Folge, jedoch ist der Preisverfall deutlich geringer geworden.Nach Angaben des von der Korea Oil Corporation angebotenen Dienstes Opinet fiel der Preis für Benzin, das landesweit an Tankstellen verkauft wird, in der vierten Januar-Woche im Vergleich zur Vorwoche um 2,5 Won auf 1.345,5 Won (etwa 1,06 Euro).Damit ist der Benzinpreis auf den tiefsten Stand seit März 2016 gefallen. Die Sinkgeschwindigkeit war allerdings so niedrig wie seit November letzten Jahres.Der Dieselpreis fiel um 2,3 Won auf 1.243,92 Won pro Liter (rund 98 Euro Cents).