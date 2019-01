Zahl der Masernfälle bleibt bei 38

Photo : KBS News

Die Zahl der Masernfälle in Südkorea bleibt seit vorletztem Freitagvormittag bis Samstagnachmittag bei 38.Dies gab das Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention bekannt. Sechs von 38 seien noch gesperrt. Vier Tage nach dem Erscheinen der Symptome wird der Patient entlassen.Am Montag wurden bei einer Einwohnerin in ihren Zwanzigern in Ansan in der Provinz Gyeonggi zweifelsfrei Masern diagnostiziert. Sie ist der neunte Erkrankungsfall seit dem 18. Januar.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention erklärten Daegu, Gyeongsan in der Provinz Nord-Gyeongsang und Ansan, wo Massenerkrankungen vorkamen, zu Regionen, in denen Masern grassieren.Die Behörden gehen davon aus, dass die Masern-Erreger auf unterschiedlichen Routen nach Südkorea gelangten. Die Patienten in Daegu und Gyeongsan werden einem philippinischen Typ zugeordnet, während diejenigen in Ansan und Siheung einem thailändischen Typ zugeordnet werden.