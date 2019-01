Hwacheon Sancheoneo-Festival mit Rekord-Besucherzahl zu Ende gegangen

Das diesjährige Hwacheon Sancheoneo-Festival für das Eisfischen ist am Sonntag zu Ende gegangen.Das am 5. Januar begonnene Festival besuchten schätzungsweise 1,84 Millionen Touristen, damit so viele wie nie zuvor.Die Zahl der Besucher stieg um etwa sechs Prozent verglichen mit dem vergangenen Jahr, als mit 1,73 Millionen Besuchern der bislang höchste Stand erreicht wurde.Das Festival in einem Bergdorf an der Grenze mit nur 27.000 Einwohnern besuchten das 13. Jahr in Folge über eine Million Touristen.Dieses Jahr kamen nach vorläufigen Schätzungen 146.000 Ausländer zu dem Festival. Über 20.000 Touristen aus etwa 40 Ländern kamen nicht im Rahmen eines Pauschalreiseprogramms sondern als Einzeltouristen.