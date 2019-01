First Lady schickt Brief an Shorttrackerin und Vergewaltigungsopfer Shim

Photo : YONHAP News

First Lady Kim Jung-sook hat einen Brief an die Shorttrack-Läuferin Shim Suk-hee geschickt und tröstende Worte an sie gerichtet.Shim hatte jüngst enthüllt, dass sie jahrelang von ihrem früheren Trainer vergewaltigt worden war.Kim habe am 24. Januar über einen Sekretär im Präsidialamt einen Brief und einen Schal an Shim schicken lassen, teilte ein Rechtsanwalt der Olympiasiegerin am Sonntag mit.Kim sprach in dem Brief ihre Anteilnahme dafür aus, dass Shim lange Zeit allein gelitten hatte. Sie äußerte Dank dafür, dass Shim trotzdem Mut gefasst hatte. Kim teilte über den Sekretär mit, dass die Regierung Shim gerne helfen werde. Shim könne sich jederzeit melden, wenn sie etwas bräuchte.Shim schickte eine Antwort an die First Lady. Darin teilte sie mit, dass sie als Mensch und Frau Mut gefasst habe. Es sei einsam und schmerzlich gewesen, die Angelegenheit lange Zeit allein ertragen zu haben.Shim bedankte sich für Kims Anteilnahme und betonte, dass sie denjenigen beistehen möchte, die irgendwo allein schwere Zeiten verbringen.