Chinas Präsident Xi besucht Aufführung nordkoreanischer Künstlertruppe in Peking

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und seine Ehefrau Peng Liyuan haben am Sonntag in Peking eine Aufführung einer nordkoreanischen Künstlertruppe besucht.Xi und Peng hätten sich mit Ri Su-yong, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, getroffen und sich die Aufführung angesehen, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.Eine von Ri angeführte nordkoreanische Künstlertruppe war am 24. Januar für Auftritte in China eingetroffen.Xi habe Ri darauf hingewiesen, dass die Aufführung nicht nur einen Kulturaustausch zwischen Nordkorea und China darstelle, sondern eine wichtige Veranstaltung sei, um das 70. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern zu feiern, hieß es.Nach der Aufführung gingen Xi und seine Frau auf die Bühne, schüttelten mit Mitgliedern der Truppe Hände und ließen ein Foto mit ihnen machen.Neben Xi waren viele Mitglieder der obersten Führung Chinas anwesend, darunter Wang Huning, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei.Die nordkoreanische Künstlertruppe tritt am Montag noch einmal auf, bevor sie nach Nordkorea zurückkehrt.