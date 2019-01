Südkorea importierte 2018 so viel Flüssigerdgas wie nie zuvor

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im vergangenen Jahr so viel Flüssigerdgas (LNG) wie nie zuvor importiert.Nach Angaben der Energiebranche und des Koreanischen Handelsverbandes KITA am Montag führte das Land letztes Jahr insgesamt 44,04 Millionen Tonnen Flüssigerdgas ein. Das sind 17,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Katar war mit einem Anteil von 32,4 Prozent für Südkorea der wichtigste Lieferant. Dahinter folgten Australien mit 17,9 Prozent und die USA mit 10,6 Prozent.Aus den USA wurden 4,66 Millionen Tonnen LNG importiert. Das Importvolumen legte um 138 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Laut der US-Behörde für Energieinformation EIA wurden 23,6 Prozent der LNG-Ausfuhren der USA von 19,24 Millionen Tonnen im Zeitraum von Januar bis Oktober an Südkorea geliefert. Damit wurde das Land erstmals größter Abnehmer von Flüssigerdgas aus den USA.