China sperrt anscheinend Zugang zu koreanischem Portal Daum

Photo : KBS News

China hat inmitten der Verschärfung der Kontrollen anscheinend den Zugang zum südkoreanischen Portal Daum gesperrt.Laut einer Quelle in Peking kann in wichtigen Regionen wie Peking und Schanghai in letzter Zeit nicht auf die Portalseite zugegriffen werden.Seit dem vergangenen Oktober ist der Zugang zu Naver Cafés und Blogs in China blockiert. Naver ist das größte Internetportal Südkoreas.Chinas Behörden sperren oder beschränken gelegentlich für Kontrollzwecke den Zugang zu in- und ausländischen Internetseiten. Daher wird vermutet, dass auch Daum davon betroffen ist.