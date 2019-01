Film „Extreme Job“ lockt binnen fünf Tagen drei Millionen Zuschauer an

Photo : YONHAP News

Der Film „Extreme Job“ hat lediglich fünf Tage nach dem Kinostart über drei Millionen Zuschauer angelockt.Laut dem Koreanischen Filmrat sahen sich bis Sonntag 3,12 Millionen Zuschauer die Komödie an. Der Film übertraf am Samstag die Zwei-Millionen-Schwelle, an nur einem Tag lockte der Film eine weitere Million Zuschauer in die Kinos.Damit knackte der Film einen Tag früher als „Veteran“ und „The Thieves“ die Drei-Millionen-Marke, die jeweils mehr als zehn Millionen Zuschauer gesehen hatten.Auf Platz zwei hinter „Extreme Job“ beim Ticketverkauf folgte „Love Yourself in Seoul“, eine Verfilmung eines Konzerts der Popgruppe BTS. Der Film lockte am Wochenende 180.000 Zuschauer an, obwohl er landesweit in nur etwa 200 Kinos läuft.