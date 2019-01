Kapazitäten zur Schaffung von Arbeitsplätzen so schwach wie seit neun Jahren nicht

Photo : YONHAP News

Die Elastizität der Beschäftigung in Südkorea, ein Indikator für die Kapazitäten zur Schaffung von Arbeitsplätzen, ist auf ein Neun-Jahres-Tief gefallen.Letztes Jahr fiel die Elastizität der Beschäftigung, das Verhältnis der Zuwachsrate der Erwerbstätigenzahl zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts auf 0,136. Je geringer der Wert ist, desto weniger wuchs die Zahl der Erwerbstätigen verglichen mit dem Wirtschaftsvolumen.Der Indikator tendierte in den letzten Jahren überwiegend abwärts. Der im Vergleich zum Wirtschaftswachstum langsamere Zuwachs der Erwerbstätigenzahl hängt laut Beobachtern mit strukturellen Veränderungen der Volkswirtschaft zusammen. Das Wachstum wird von Industrien wie der Halbleiterbranche angeführt, die nur einen geringen Beschäftigungseffekt haben.Als ein weiterer Faktor wird der Rückgang der Erwerbsbevölkerung genannt. Die Einwohnerzahl im Alter von 15 bis 64 Jahren nahm letztes Jahr ab.Die Zahl der Erwerbstätigen in ihren Dreißigern und Vierzigern schrumpfte letztes Jahr in den meisten Branchen. Nach Angaben des Hyundai Forschungsinstituts ging die Zahl um 177.000 Personen gegenüber dem Vorjahr zurück. Der größte Rückgang wurde im Groß- und Einzelhandel verbucht.