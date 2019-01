Vizeverteidigungsminister besucht Sicherheitsforum in Singapur

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vizeverteidigungsminister Suh Choo-suk besucht diese Woche ein Sicherheitsforum in Singapur.Beim siebten Fullerton Forum will der Beamte um Unterstützung für Seouls Friedensbemühungen auf der koreanischen Halbinsel werben. Veranstalter der Konferenz am Sonntag und Motag ist das Internationale Institut für Strategische Studien.Suh wird eine Präsentation zu Südkoreas Anstrengungen für eine Denuklearisierung und Schaffung von dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel unternehmen.Am Rande der jährlichen Konferenz seien laut Ministeriumsangaben Gespräche mit den Delegationen aus Singapur, Vietnam, Indonesien und anderen Ländern geplant. Dabei werde über eine Vertiefung von Austausch und Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet gesprochen.Japan will einen Zwei-Sterne-General zu dem Treffen schicken. Wie aus dem südkoreanischen Verteidigungsministerium verlautete, plane Suh kein Treffen mit ihm.